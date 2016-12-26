СМИ: премьер Израиля поручил минимизировать уровень рабочих контактов с Украиной

Об этом сообщает Армейское Радио, а также газета Haaretz со ссылкой на итоги воскресного заседания правительства и данные от действующего израильского чиновника, который говорил на условиях анонимности, передает Deutsche Welle.

"В следующий период путешествуйте меньше в страны, которые голосовали против нас", - цитирует газета обращение премьера к членам правительства на заседании.

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Решение касается Украины, России, Китая, Японии, Франции, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. Глав МИД этих стран не будут принимать в Израиле, отмечает газета.

Кроме того, заморожены координации встреч Нетаньяху с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьером КНР Ли Кецяном, которые должны были состояться в швейцарском Давосе. В МИД Израиля на запрос DW отказались комментировать эту информацию.

Напомним, в воскресенье в МИД Израиля вызвали послов Украины и других стран, поддержавших резолюцию в Совбезе ООН. Местные СМИ, ссылаясь на разговор с одним из присутствующих на встрече дипломатов, пишут о крайне необычную практику вызова дипломатов в выходной день.

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Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Ранее США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его в должность отношения ООН и США изменятся.

Израиль отказался выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию Совета безопасности ООН.