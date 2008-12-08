Коновалюк будет бороться за погоны подполковника в суде

Народный депутат Украины Валерий КОНОВАЛЮК (фракция Партии регионов) будет подавать судебный иск к министру обороны Украины Юрию ЕХАНУРОВУ в связи с лишением его воинских званий офицера запаса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОНОВАЛЮК заявил сегодня на пресс-конференции.

Говоря о приказе министра обороны, которым его лишили воинских званий капитана запаса, майора запаса и подполковника запаса, В.КОНОВАЛЮК назвал такое решение «аморальным поступком».

«Он (Ю.ЕХАНУРОВ – УНИАН) пытался проявить эдакое «ефрейторство» перед Верховным главнокомандующим. Но оно (решение о лишении воинских званий – УНИАН) показало действительное лицо этой власти», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

В связи с этим он отметил, что «любой военный комиссар скажет, что кадровые офицеры запаса, согласно положению о прохождении воинской службы, получают каждые пять лет очередные воинские звания – хотят они того, или нет».

В подтверждение своей военной карьеры В.КОНОВАЛЮК на пресс-конференции показал свой военный билет офицера запаса, где отмечено, что он получил звание старший лейтенант в 1991 году, еще в Советской армии.

Народный депутат также подчеркнул, что последующие звания присваивались ему автоматически по линии военкоматов.

«Я не сделал карьеры военного только потому, что в 1991 году страна распалась. Выбирая между работой и карьерой в Российской Федерации, я избрал гражданство Украины», - заметил В.КОНОВАЛЮК.

Народный депутат также сообщил, что его уволили по ст. 49, ч. 2 п. «г» Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и воинской службе", в связи с несоответствием требованиям, установленным законодательством к военнослужащим.

«Тогда не было другой статьи. По этой статье также были вынуждены увольняться десятки тысяч офицеров, принявшие решение вернуться на Родину», - объяснил В.КОНОВАЛЮК.

«За свою офицерскую честь я, поверьте, смогу постоять. Я подам в суд на Ю.ЕХАНУРОВА», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Ю.ЕХАНУРОВ своим приказом от 4 декабря в 2008 г. лишил народного депутата В.КОНОВАЛЮКА офицерского звания «подполковник запаса». По сообщению пресс-службы Минобороны, такое решение принято в связи с тем, что присвоение В.КОНОВАЛЮКУ предыдущих званий офицера запаса произошло в несоответствии с требованиями Закона Украины «О всеобщей воинской обязанности и воинской службе» и положением «О прохождении воинской службы лицами офицерского состава».