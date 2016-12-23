Народные депутаты рассказали, сколько денег им нужно для счастливой жизни

Политики в ответ часто вспоминали эпизод с Остапом Бендером и Шурой Балагановым в книге "Золотой теленок", говорится в сюжете ТСН.

"Если вы говорите о всех прихотях... Надо думать... У мужчин среди хотелок есть не только женщины. Оружие, стрелять, охота – это все тоже капризы, которые требуют денег", - ответил Тетерук, но четкой суммы не назвал. "И пол миллиона было бы мало", - признался Мосийчук. "Около 100 тысяч в месяц", - конкретно ответил Логвинский. "35-50 тысяч", - скромнее в запросах Вадатурский.

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Диалог Бендера с Балагановым в разных интерпретациях и с разными суммами вспоминали Геращенко, Добродомов и Куприй. А Гончаренко заявил, что уже является счастливым человеком, потому что ему на все хватает. "Учитывая то, что я сейчас счастлив, значит, мне хватает тех денег, которые у меня есть. Это 250 тысяч в месяц на семью", - пояснил он.

Напомним, ранее СМИ стало известно, какими могут быть зарплаты народных депутатов в 2017 году. Так, оклады парламентариев теперь будут привязаны к прожиточному минимуму трудоспособного гражданина (1600 гривен), тогда как ранее депутатская зарплата начислялась исходя из минимальной заработной платы.

Так, максимальный оклад у спикера Совета - 20 прожиточных минимумов, то есть, согласно документу, его зарплата составит 32 тыс. гривень. Работа первого вице-спикера и вице-спикера с окладами в 19,2 и 18,7 прожиточных минимумов соответственно ежемесячно будет оплачиваться в 30,72 тыс. гривен и 29,9 тыс. гривень.