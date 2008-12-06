В Симферополе состоялась панихида по Алексию II

В Симферополе зажгли свечи и провели панихиду в память о Патриархе Московском и Всея Руси Алексии II, который скончался в пятницу на 80-м году жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, акция памяти, организованная активистами Русской общины Крыма и Крымской организации партии «Русский Блок», состоялась возле консульства Российской Федерации в Симферополе.

Ряд депутатов Верховного Совета Крыма и Симферопольского городского совета от партии «Русский Блок» записали в книгу памяти слова скорби, а все присутствующие зажгли свечи и возложили цветы. Затем в симферопольском храме Святых Петра и Павла прошла панихида.

«Пятнадцатый предстоятель Русской Православной Церкви оставил светлую память в сердцах православных верующих Крыма и всего русского мира», - сообщили в пресс-службе Русской общины Крыма.