Костенко: ничего хорошего союз БЮТ с Регионами не даст

В случае создания коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов может быть попытка внедрения в Украине двухпартийной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам во время Х отчетно-избирательного съезда Украинской народной партии заявил председатель УНП Юрий КОСТЕНКО.

«Я думаю, что будет попытка узаконивания двухпартийной системы, которая расколет Украину», - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО заметил, что сегодня ближе всех к подписанию коалиционного соглашения находятся именно фракции БЮТ и Партии регионов.

В то же время, по словам Ю.КОСТЕНКО, в случае создания такой коалиции произойдет сдача национальных интересов, поскольку обе политические силы представлены «теневым» капиталом.

«Есть очень опасные вещи, к которым может привести этот политический союз», - сказал он.

При этом Ю.КОСТЕНКО добавил, что «ничего хорошего этот союз не даст, поскольку будет защищать интересы большого капитала».