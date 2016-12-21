Украинская сторона в Минске настаивает на отводе сил боевиков в Дебальцево - пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона во время переговоров в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает настаивать на соблюдении линии разграничения от 19 сентября 2014 года, в том числе на отводе сил боевиков в оккупированном Дебальцево.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook

По ее словам, главный результат работы ТКГ за год – сдерживание эскалации на Донбассе.

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Также пресс-секретарь Кучмы напомнила, что сегодня Трехсторонняя контактная группа приняла заявление о необходимости всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в канун новогодних праздников, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года. По ее словам, в 2016 году одним из приоритетных направлений работы была безопасность. В связи с этим сказано, что решение этого блока вопросов - точка отсчета для полноценного решения всех других пунктов минских договоренностей.

"21 сентября 2016 года ТКГ подписала Рамочное решение относительно разведения сил и средств на определенных участках. Учитывая несоблюдение режима тишины со стороны ОРЛО, в Станице Луганской разведения все еще не произошло. Идет обсуждение новых 4 участков. Мы настаиваем на соблюдении линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, и поэтому одним из участков для разведения должно быть Дебальцево, а также демилитаризация зоны в районе населенных пунктов на юге Донецкой области – Саханка, Кумачове, Комсомольское", - заявила Олифер.

Напомним, без полного «режима тишины», вывод иностранных военных формирований и закрытия границы местные выборы на Донбассе не будут проводиться. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

«Без полного «режима тишины», вывод иностранных военных формирований, закрытия границы, без соблюдения украинского законодательства и соблюдение стандартов ОБСЕ выборов быть не может»,- сообщила Олифер.

По ее словам, во время консультаций в рамках политической подгруппы основным вопросом были возможные модальности проведения легитимных местных выборов в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.