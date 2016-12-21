Суд во второй раз отправил мэра Бучи под домашний арест

Печерский районный суд Киева повторно избрал домашний арест как меру пресечения городскому голове Бучи Киевской области Анатолию Федоруку.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила в Facebook.

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"По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины сегодня решением Печерского райсуда повторно избрана мера пресечения в виде домашнего ареста мэру города Буча Анатолию Федоруку", - написала Сарган.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении председателю и секретарю Бучанского городского совета в незаконной передаче в собственность земель лесного фонда.

Луценко заявил, что им инкриминировали незаконную передачу в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн грн, а секретарю совета – 1,024 га, который при отсутствии Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда.

13 октября по ходатайству прокуратуры Печерский райсуд Киева председателю и секретарю Бучанского горсовета избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 22.00 до 7.00 с применением электронного средства контроля (так называемый «браслет»).

25 октября Печерский райсуд Киева отстранил от занимаемой должности мэра Бучи Федорука.

24 ноября Апелляционный суд Киева признал незаконным это решение.

Луценко считает, что дело Федорука должно слушаться в открытом судебном режиме.