"Лесные аферы": ГПУ сообщила о подозрении мэру Бучи и секретарю горсовета
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении председателю и секретарю Бучанского городского совета в незаконной передаче в собственность земель лесного фонда.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
«После огромной следственной работы Департаментом по расследованию в сфере экономики ГПУ сегодня сообщено о подозрении председателю Бучанского городского совета Федоруку А.П., а также секретарю этого же совета», - написал Луценко.
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По словам генпрокурора, Федоруку А.П. инкриминировали незаконную передачу в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн грн, а секретарю совета - 1,024 га, который в отсутствие Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда.
«В тексте подозрения указанные ооочень известные фамилии счастливых «новых бучанцев», - отметил Луценко.
Он отметил, что обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).
«Следствие планирует отстранить Федорука от занимаемой должности. В случае сокрытия его от следствия мы вынуждены будем объявить его в розыск для задержания и ареста», - подчеркнул Луценко.