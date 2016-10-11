"Лесные аферы": ГПУ сообщила о подозрении мэру Бучи и секретарю горсовета

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

«После огромной следственной работы Департаментом по расследованию в сфере экономики ГПУ сегодня сообщено о подозрении председателю Бучанского городского совета Федоруку А.П., а также секретарю этого же совета», - написал Луценко.

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По словам генпрокурора, Федоруку А.П. инкриминировали незаконную передачу в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн грн, а секретарю совета - 1,024 га, который в отсутствие Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда.

«В тексте подозрения указанные ооочень известные фамилии счастливых «новых бучанцев», - отметил Луценко.

Он отметил, что обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

«Следствие планирует отстранить Федорука от занимаемой должности. В случае сокрытия его от следствия мы вынуждены будем объявить его в розыск для задержания и ареста», - подчеркнул Луценко.