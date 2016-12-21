Охендовского на заседании суда сопровождают около 15 охранников

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва в заседании охранники окружили председателя ЦИК и адвокатов в закоулке возле здания суда. Эти люди не представляются и не объясняют причин таких мер безопасности.

В то же время Охендовский заявил, что не принимал решения относительно такого количества охранников. Председатель ЦИК сказал, что они из Управления государственной охраны.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных денег на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель ЦИК Охендовский.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не собирается покидать Украину.