Дело о "черной кассе" регионалов: Охендовский прибыл на допрос в НАБУ (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, общение председателя ЦИК с журналистами перед началом допроса транслировал канал «112».

«Я ожидаю в результате торжества справедливости. Вполне понятно, что никаких доказательств совершения мной каких-либо уголовных правонарушений нет и быть не может. И я убежден, что если следствие будет объективным и беспристрастным, то это следствие именно докажет и закроет дело на стадии досудебного расследования», – сказал Охендовский.

В случае, если этого не произойдет, убежден он, «украинские суды докажут фейковость и необоснованность выдвинутых обвинений».

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Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель ЦИК Охендовский.

Охендовскому сообщено о подозрении в получении взяток.