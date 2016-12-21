Ночные страдания в Раде: как нардепы госбюджет принимали (фоторепортаж)

Для нардепов и других участников бюджетного процесса эта сложная ночь проходила по-разному.

Читайте такжеРада отдала 5% ренты за пользование недрами в местные бюджеты, но только с 2018 года

Кто-то не выдержал и прилег поспать, кто-то развлекал себя просмотром интересностей на планшете, а кое-кто строил пирамидки из бутылочек.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман настойчиво убеждал нардепов, что бюджет надо принимать и именно сегодня.

Наконец, основной финансовый документ страны на 2017 год был принят почти в 5 утра.