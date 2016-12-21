Ночные страдания в Раде: как нардепы госбюджет принимали (фоторепортаж)
12:28, 21 декабря 2016Политика
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В ночь с 20 на 21 декабря народные депутаты уже в традиционной манере принимали государственный бюджет на следующий год под покровом ночи.
Для нардепов и других участников бюджетного процесса эта сложная ночь проходила по-разному.
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Кто-то не выдержал и прилег поспать, кто-то развлекал себя просмотром интересностей на планшете, а кое-кто строил пирамидки из бутылочек.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман настойчиво убеждал нардепов, что бюджет надо принимать и именно сегодня.
Наконец, основной финансовый документ страны на 2017 год был принят почти в 5 утра.
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Новость в сюжете: Бюджет-2017