На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС планируется подписание около 10 соглашений - Точицкий

На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС ожидается подписание порядка десяти соглашений. Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий передает «Радио Свобода».

В частности, по словам Точицкого будет подписано соглашение о реформе системы государственного управления.

«На заседании конечно мы будем говорить о перспективах. У нас около десяти соглашений будет подписано, которые будут направлены на дальнейшее движение в реформировании Украины. В частности, будет подписано соглашение о реформе системы государственного управления...подписание соглашений о финансировании программ приграничного сотрудничества», – рассказал он.

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Кроме того, ожидается подписание соглашений о привлечении кредитов для финансирования высшего образования в Украине.

«Стороны будут обсуждать и подписывать ряд документов по линии Украина-Европейский инвестиционный банк о привлечении кредитов для финансирования высшего образования в Украине», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Нидерланды могут ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС после 15 марта.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уверен, что парламент одобрит компромисс относительно ассоциации между Украиной и ЕС, достигнутый в Брюсселе, но сомневается, будет ли ратифицировано это соглашение до выборов в Нидерландах, которые состоятся 15 марта 2017 года. "Я уверен в том, что парламентское большинство может быть достигнута. Я не знаю, будет ли это сделано до выборов", - заявил Рютте.