Нидерланды намекнули, что быстрой ратификации ассоциации Украина-ЕС не будет

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Reuters.

Он уверен, что парламент одобрит компромисс по ассоциации между Украиной и ЕС, достигнутый в Брюсселе, но сомневается, будет ли ратифицировано данное соглашение до выборов в Нидерландах, которые пройдут 15 марта 2017 года.

"Я уверен в том, что парламентское большинство может быть достигнуто. Я не знаю, будет ли это сделано до выборов", - заявил Рютте.

Читайте такжеСоглашение об ассоциации Украина-ЕС: журналисты проанализировали риски компромисса с НидерландамиТакже премьер Нидерландов подчеркнул, что достигнутый компромисс не приведет к вступлению Украины в ЕС, он призван подтолкнуть голландских избирателей адекватно оценить ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Европейский Совет обнародовал выводы относительно предложений премьер-министра Нидерландов, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приостановленной из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

В частности, предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Европейский Совет отметил, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств-членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств.

Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.