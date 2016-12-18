В Винницкой области покупают голоса в пользу одного из кандидатов – КИУ

На Винничине в селе Стрильчинцы зафиксировали факт покупки голосов за одного из кандидатов на местных выборах объединенных общин. Об этом сообщается на официальной странице общественной организации "Комитет избирателей Украины" в Facebook

«В селе Стрильчинцы Немировского района Винницкой области зафиксирован факт раздачи средств на поддержку одного из кандидатов на должность главы Немировской объединенной общины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа избирательном участке под Славянском подрались журналисты

О подкупе избирателей сообщили правоохранителям сами же жители села.

«По результатам рассмотрения открыто уголовное производство», - говорится в сообщении КИУ.

Сегодня, 18 декабря, проходит голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах.