В Винницкой области покупают голоса в пользу одного из кандидатов – КИУ

14:20, 18 декабря 2016
Политика
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По результатам рассмотрения открыто уголовное производство.

О подкупе правоохранителям сообщили сами же жители населенного пункта / фото: УНИАН

На Винничине в селе Стрильчинцы зафиксировали факт покупки голосов за одного из кандидатов на местных выборах объединенных общин. Об этом сообщается на официальной странице общественной организации "Комитет избирателей Украины" в Facebook

«В селе Стрильчинцы Немировского района Винницкой области зафиксирован факт раздачи средств на поддержку одного из кандидатов на должность главы Немировской объединенной общины», - говорится в сообщении.

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О подкупе избирателей сообщили правоохранителям сами же жители села.

«По результатам рассмотрения открыто уголовное производство», - говорится в сообщении КИУ.

Сегодня, 18 декабря, проходит голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах.

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Теги: #выборы#правоохранители#голосование