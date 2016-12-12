Самая высокая явка избирателей на выборах в объединенных общинах зафиксирована на Волыни - "Опора"

Об этом сообщили в гражданской сети «Опора».

В частности, по состоянию на 20:00 явка избирателей в Ривненской области составила 61,25%, в Тернопольской – 45,20%, в Винницкой – 57,69%, в Одесской – 49,37%, в Запорожской – 42,77%, в Харьковской – 38,39%, в Полтавской – 51,20%, в Черниговской – 53,14%, в Днепропетровской – 40%, в Николаевской – 39,21%, в Черновицкой – 36% и Херсонской – 36,05%.

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Также в "Опоре" сообщили о ряде нарушений во время избирательного процесса. В частности, на одном из участков в Херсонской области члены комиссии заполняли протокол карандашом, а в Винницкой области на УИК №051206 приняли постановление о выдаче бюллетеней без паспортов, также комиссия не вела журнал регистрации присутствующих на участке.

Как сообщал УНИАН, в Украине в воскресенье, 11 декабря, состоялись первые местные выборы в 41 объединенной территориальной общине в 13 областях.

Выборы проводятся в общинах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей. Из них три являются городскими, 13 – поселковыми, 25 – сельскими общинами.