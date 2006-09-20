Симоненко ясно, что Наша Украина никогда не будет в коалиции

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО называет бесперспективными переговоры антикризисной коалиции с «Нашей Украиной» о ее вхождении в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам П.СИМОНЕНКО прокомментировал вчерашнее заседание рабочей группы, назвав ход переговоров бесплодным. «Сегодня можно уже оставить эту тему, потому что понятно, что «Наша Украина» никогда не будет в коалиции – она политически не собирается входить, это спекуляции вокруг того, что они получили должности (в правительстве – УНИАН) и сегодня через такую политику пытаются сохранить в правительстве своих представителей, которые проваливают организацию работы», - сказал П.СИМОНЕНКО.

По мнению лидера коммунистов, все действия «Нашей Украины» связаны с попыткой сохранить своих представителей в правительстве и таким образом сохранить «свои плацдармы», а также он считает, что «Наша Украина» не выходит из переговорного процесса, чтобы влиять на решение по бюджету.

«Они большие мастера фальсифицировать бюджет, когда еще их представитель возглавлял Бюджетный комитет ВР в 2003 году (Петр ПОРОШЕНКО – УНИАН). Он был фальсифицирован на 300 млн. долларов, тогда этого представителя фактически спас КУЧМА», - сказал П.СИМОНЕНКО.