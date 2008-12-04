Тимошенко отбыла в Черновицкую область

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Черновицкую область.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО планирует ознакомиться с работой Днестровской ГАЭС и принять участие в мероприятиях, посвященных монтажу гидроагрегата и наполнения водой котлована первой очереди Днестровской ГАЭС.

Также премьер планирует вручить почетные грамоты строителям Днестровской ГАЭС.

Справка УНИАН. Днестровская ГЭС-1 и Днестровская ГАЭС входят в Днестровский гидроузел. В состав гидроузла входит также так называемая буферная Днестровская ГЭС-2. Пуск первого агрегата Днестровской ГАЭС в режиме синхронного компенсатора запланирован на декабрь этого года. Днестровская ГАЭС после достройки будет входить в число шести самых мощных гидроэлектростанций в мире и станет самой мощной ГАЭС в Европе.

Проектом строительства Днестровской ГАЭС предусмотрены 7 гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в турбинном и 2947 МВт – в насосном режимах. Общая сметная стоимость строительства – 5 млрд. 845,5 млн. грн. Общая смета строительства первой очереди ГАЭС в составе 3 гидроагрегатов, утвержденная в марте 2006 года, составляет 3 млрд. 547 млн. грн.