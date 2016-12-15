Советника Путина лишили звания академика НАН Украины

Об этом сообщили в пресс-службе НАН Украины.

"Состоялась сессия общего собрания НАН Украины, участники которой рассмотрели по представлению отделения экономики НАН Украины и президиума НАН Украины вопрос об иностранном члене НАН Украины С.Ю. Глазьеве и абсолютным большинством голосов приняли решение об исключении С.Ю. Глазьева из состава Академии", - говорится в сообщении.

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Глазьев стал членом НАН Украины по специальности "Теория экономического развития" в феврале 2009 года.

Ранее Институт демографии и социальных исследований во главе с Эллой Либановой направил представление об исключении из состава Национальной академии наук советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева.

Как сообщал УНИАН, 22 августа ГПУ обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации в посягательстве на территориальную целостность Украины и развязывание агрессивной войны против Украины.

Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.