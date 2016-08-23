Участник разговоров с советником Путина о Крыме и "Новороссии" считает записи ГПУ "компиляцией и подтасовкой" (аудио)

Об этом он заявил в интервью радиостанции BFM.

"У меня было много разговоров с Сергеем Глазьевым и продолжает быть. Что касается конкретных эпизодов, которые надерганы прокуратурой Украины, я думаю, из той прослушки, которую им предоставили американские друзья в обмен на разоблачение Пола Манафорта и прочие неприятности, которые сегодня Украина пытается причинить Дональду Трампу, участвующему в избирательной кампании, я могу сказать, что это компиляция и подтасовка", - считает Затулин.

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Он утверждает, что "одни его слова подставлены к другим". Но в тоже время Затулин не стал отрицать, что такие переговоры имели место в 2014 году.

"Мы с Сергеем Глазьевым и некоторыми другими людьми учредили в то время фонд "Мы все — Беркут", чтобы помочь людям, которые боролись с переворотом и против переворота в Украине. Я совершенно этого не стыжусь и не собираюсь по этому поводу перед кем-либо оправдываться. Речь шла о поддержке людей, которые выступают против переворота, это да", - заявил участник разговоров с Глазьевым.

Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации к посягательству на территориальную целостность Украины и развязыванию агрессивной войны против Украины. Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.

Вскоре представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев занимался экономической частью проекта "Новороссия".