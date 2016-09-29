Институт НАН Украины поддержал исключение из рядов академиков советника Путина (видео)

По состоянию на вчера, 28 сентября, голосов за исключение Глазьева не было, однако сегодня утром ситуация изменилась, передает ТСН со ссылкой на собственные источники.

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Как отмечается, решение было принято единогласно. Теперь, согласно уставу, должна провести общее собрание НАН, однако когда они состоятся, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 22 августа ГПУ обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации к посягательству на территориальную целостность Украины и развязывание агрессивной войны против Украины.

Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.