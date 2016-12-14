В оккупированном Крыму обжалуют возвращение "скифского золота" Украине

Музеи оккупированного Крыма обжалуют решение окружного суда Амстердама передать коллекцию "скифского золота" Украине.

Об этом сообщила юрист коллегии адвокатов "Инюрколлегия" Анастасия Сивицкая, передает РИА Новости. "Решение передать Украине вступает в силу после рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Апелляция будет подана", — рассказала адвокат, защищающая интересы музеев аннексированного Крыма в этом процессе. Читайте такжеОккупационные власти Крыма заявили, что арест скифского золота украинским судом не имеет никакого значенияКак сообщал УНИАН, окружной суд Амстердама постановил, что коллекция «скифского золота» крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.

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