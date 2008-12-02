Криль: Тимошенко пропишет в соглашении с ПР пожизненное премьерство

УНИАН. Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ считает, что коалиция Блока Юлии Тимошенко с Партией регионов не способна будет защищать интересы украинского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, так И.КРИЛЬ прокомментировал заявление представителей БЮТ о готовности создать коалицию с Партией регионов.

И.КРИЛЬ заявил, что БЮТ пропишет в коалиционном соглашении такие позиции, как "пожизненное премьерство для Ю.ТИМОШЕНКО, сохранение теневого рынка земли, максимальное повышение ввозной пошлины на автомобили для ее окружения”. Вместо этого партнерам, по словам И.КРИЛЯ, БЮТ предложит “более символические вещи – такие, как избрание Президента в парламенте, введение второго государственного языка, контроль над топливно-энергетическим комплексом”.

«Единственный, кого не будет в этом соглашении, – это украинский народ”, – считает лидер “ЕЦ”.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО (БЮТ) заявил, что фракция Блока Юлии Тимошенко готова к созданию коалиции с фракцией Партии регионов. Он сказал, что на сегодня для БЮТ важно сформировать в Верховной Раде коалицию в составе как минимум 300 народных депутатов. «Это ни для кого не секрет, что БЮТ предлагает и Партии регионов, и другим политическим силам сделать одну-единую коалицию. Не является преступлением то, что в период кризиса мы пытаемся вовлечь все политические силы в единение», - сказал он и добавил, что БЮТ «готов к коалиции, в том числе и с Партией регионов».

В свою очередь лидер парламентской фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что его фракция готова к созданию коалиции только при условии, если премьер-министром Украины останется Юлия ТИМОШЕНКО.