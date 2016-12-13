Заседание по делу экс-"регионала" Ефремова не может начаться четвертый час из-за занятости судей

Заседание Апелляционного суда Киева по делу экс-лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова не может начаться уже 4 часа, так как судьи занятые в других делах.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Апелляционного суда Киева, в котором обжалуется продление меры пресечения для Ефремова в виде содержания под стражей, что должно было начаться в 14.00, до сих пор не началось.

Судебные распорядители объясняют это тем, что следственные судьи заняты в других делах.

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Адвокаты Ефремова заявляют, что такое затягивание – это неуважение к участникам процесса.

Также следует отметить, что сегодня к команде адвокатов Ефремова должен был присоединиться еще один защитник из Франции – Максим Сесью.

Напомним, что Ефремову уже второй раз продлевают срок содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.

9 декабря прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Ефремова в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «ЛНР»; государственной измене - то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.