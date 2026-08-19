Млечный Путь в далеком прошлом поглотил меньшую по размеру галактику, - исследование

Это событие представляет собой самое раннее известное слияние галактик в Млечном Пути.

Млечный Путь, большая спиралевидная галактика, в которой находятся сотни миллиардов звёзд, включая наше Солнце, прошла долгий и сложный путь к своим нынешним размерам.

Как пишет Reuters, это иллюстрируется новым исследованием, документирующим знаменательное событие в начале её истории.

Учёные, наблюдавшие скопления звёзд вблизи центра Млечного Пути, обнаружили свидетельства того, что наша галактика поглотила меньшую галактику примерно 11,8 миллиарда лет назад, когда возраст Вселенной составлял менее 15% от её нынешнего возраста.

Видео дня

Отмечается, что это событие представляет собой самое раннее известное слияние галактик в Млечном Пути и показывает, как она росла не только за счёт образования собственных звёзд, но и за счёт слияния с меньшими галактиками, захваченными её гравитационным притяжением.

Меньшая галактика классифицируется как карликовая, что отличает её от более крупных галактик, таких как Млечный Путь. Исследователи подсчитали, что в момент слияния галактик оно содержало звёзды массой, эквивалентной 500 миллионам масс Солнца, что составляло примерно четверть размера Млечного Пути в то время.

Исследователи использовали орбитальные телескопы "Хаббл" и "Гайя" для изучения звёздных скоплений, каждое из которых содержало сотни тысяч звёзд, занимающих область, простирающуюся на 20 000 световых лет от Млечного Пути, и определяли их возраст, химический состав и траекторию.

Что говорят ученые

Интересно, что эти звёзды стали частью Млечного Пути после галактического слияния, произошедшего примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва, положившего начало Вселенной. Карликовая галактика, где они возникли, получила название "Низкоэнергетический Кракен-Геракл" (LKH) в знак признания трех более ранних исследований, изучавших возможность такого первичного слияния. Астрофизик Давиде Массари из Национального института астрофизики (INAF) в Болонье, Италия, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, сказал:

"Ключевым результатом нашего исследования является однозначное открытие первого события слияния, пережитого нашей галактикой на заре её существования".

По его словам, вопрос о том, было ли раннее развитие Млечного Пути обусловлено собственным звездообразованием или галактическим слиянием, до сих пор оставался предметом дискуссий. Новое исследование показывает, что слияние на раннем этапе истории Млечного Пути наполнило его большим количеством звезд и межзвездного газа, питающего звездообразование, а также таинственным веществом, называемым темной материей.

"Я бы сказал, что с точки зрения звезд слияние было довольно мирным, без столкновений звезд друг с другом. Но с точки зрения газа слияние было более "взрывным" - вероятно, столкновение газа из LKH и газа из Млечного Пути спровоцировало образование множества звезд", - сказал Массари.

Ученый отметил, что, вероятно, многие звезды, первоначально образовавшиеся в карликовой галактике, до сих пор находятся во внутренних областях Млечного Пути, некоторые из них - внутри звездных скоплений. Однако из-за большого количества межзвездной пыли в этом регионе очень трудно идентифицировать отдельные звезды.

Известно, что Млечный Путь участвовал в двух других масштабных галактических слияниях. Он поглотил карликовую галактику под названием Гайя-Сосиска-Энцелад примерно через 1,8 миллиарда лет после слияния LKH. И на протяжении последних примерно 6 миллиардов лет она объединялась с карликовой галактикой Стрельца. Массари добавил:

"Каждое из этих слияний оказало влияние на события, которые привели к формированию нашей собственной Солнечной системы и, в конечном итоге, Земли. Именно поэтому я считаю, что реконструкция фрагментов прошлого Млечного Пути эффективно способствует ответу на главный вопрос: "Откуда мы взялись?"

Изучение космоса

Ранее сообщалось, что расстояние от Земли до Титана, крупнейшего спутника Сатурна, никогда не бывает одинаковым. В зависимости от того, где в данный момент находятся Земля и Сатурн на своих орбитах, расстояние между нашей планетой и спутником колеблется от примерно 1,2 млрд километров в момент максимального сближения до примерно 1,65 млрд километров в момент максимального удаления.

Вас также могут заинтересовать новости: