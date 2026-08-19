У Турции возникли проблемы с получением истребителей F-35: при чём здесь РФ

Нейтрализация С-400 - одно из возможных решений, которое облегчит продажу и пользуется поддержкой Трампа.

Планы США по продаже Турции, которая направляла F-16 к границам РФ, истребителей F-35 остаются в подвешенном состоянии более месяца после их объявления из-за неспособности страны избавиться от систем С-400. Об этом сообщил сенатор Рик Скотт, республиканец от штата Флорида, изданию Semafor.

Проблема заключается в требовании, предусмотренном американским законом о санкциях, согласно которому Турция должна избавиться от российских систем ПВО, чтобы получить доступ к F-35, шесть из которых она уже оплатила, но которые пока остаются в США.

Отмечается, что обезвреживание С-400 является одним из возможных решений, которое облегчит сделку, поддержанную президентом США Дональдом Трампом, но это рискует ещё больше разжечь напряжённость с законодателями, которые считают, что закон требует полного избавления от этой системы.

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Другим вариантом является продажа российской системы ОАЭ: Турция начала переговоры по этому поводу в прошлом месяце. Анкара стремится сохранить эти системы ПВО в своём арсенале в качестве резерва на случай возникновения исключительных угроз национальной безопасности страны.

Важно, что сделка по продаже F-35 может столкнуться с серьезными трудностями, если Конгресс проголосует против нее. Это поставит интересы Израиля в противоречие с интересами члена НАТО - отчасти потому, что многие союзники Трампа принадлежат к лагерю, настаивающему на полном отказе Турции от российской системы.

"Я не думаю, что им следует иметь F-35, если они не станут настоящими партнерами… следовательно, если у них есть С-400, они не могут иметь F-35", - заявил Скотт.

F-35 для Турции

Сделку по F-35 Трамп анонсировал в прошлом месяце на саммите НАТО вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Через несколько часов после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху усилил давление в отношении сделки с F-35, предупредив, что продажа самолетов Турции может "нарушить баланс сил на Ближнем Востоке".

Одним из потенциальных получателей С-400 называют Южную Корею. Такой вариант объясняют тем, что Сеул может выступить своеобразной нейтральной стороной. В то же время отношения Южной Кореи с Россией остаются напряжёнными из-за военного сотрудничества Москвы с Северной Кореей.

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