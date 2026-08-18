Россияне ударили по Киевщине реактивными дронами: загорелось складское здание (видео)

Сегодня днём в результате атаки российских дронов были повреждены помещения завода "Киевгума".

В Броварском районе Киевской области после атаки дронов российских захватчиков горит складское здание. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В частности, в Киевской области продолжается ликвидация пожара в складском здании в Броварском районе, возникшего днем в результате удара российского БПЛА

"Из-за угрозы повторных атак спасателям приходится отходить на безопасное расстояние, однако как только это становится возможным, они возвращаются к работе", - говорится в сообщении.

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Кроме того, спасатели ГСЧС работают на местах возгораний травяного настила в Броварском и Вышгородском районах, возникших в результате падения обломков БПЛА.

Отдельно, сегодня вечером киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе столицы обломки вражеского БПЛА упали по разным адресам во дворах возле жилых домов. В обоих случаях возгораний на местах не фиксировалось.

Как говорится в сообщении ООО "Киевгума" в социальной сети Facebook, в результате сегодняшней атаки часть помещений "Киевгумы" получила повреждения. Однако критических повреждений нет.

"Самое главное - наши люди в безопасности. Благодаря своевременной эвакуации никто из сотрудников не пострадал", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, из соображений безопасности производство временно приостановлено. В настоящее время оцениваются последствия и нанесенный ущерб.

"Ситуация не повлияла на выполнение наших заказов и обязательств перед клиентами и партнерами. Уже завтра, 19 августа, планируем вернуться к штатному режиму работы", - говорится в сообщении.

Сегодня практически весь день постоянно раздаются сигналы воздушной тревоги из-за запуска российскими захватчиками реактивных дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 18:30 вечера российские захватчики запустили по Украине 76 реактивных БПЛА типа "Shahed".

"По предварительным данным, противовоздушной обороне удалось сбить и подавить более 70 реактивных БПЛА противника", - говорится в сообщении.

В связи с этим зафиксированы попадания дронов и падение сбитых беспилотников в нескольких местах. После 18:30 в воздушное пространство Украины вошло еще более двадцати реактивных БПЛА.

Эволюция российских "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация стремится заменить обычные ударные дроны "Шахед" с поршневыми двигателями, которые применяются практически с самого начала полномасштабного вторжения, на более быстрые реактивные беспилотники.

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