Критический дефицит Patriot: Украина ищет ракеты С-300, но одна из стран не готова их отдать, – Forbes

Украина пытается восполнить нехватку ракет для Patriot старыми С-300, однако Греция не готова отказаться от собственных комплексов без полноценной замены.

Украина ищет способы компенсировать дефицит ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и одновременно работает над модернизацией советских С-300. Одним из потенциальных источников дополнительных ракет могла бы стать Греция, которая располагает двумя системами С-300ПМУ-1 и значительным запасом перехватчиков. Однако Афины пока не готовы передавать их Киеву, пишет Forbes.

Украинская ПВО сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков Patriot на фоне продолжительной российской воздушной кампании. CNN сообщал, что один из украинских комплексов Patriot не использовался в течение десяти недель из-за критически низких запасов ракет.

В то же время у Украины гораздо больше возможностей для борьбы с ударными беспилотниками, чем с баллистическими ракетами. Именно поэтому Киев ищет дополнительные решения для усиления защиты городов и критически важной инфраструктуры.

Видео дня

Одним из таких решений стала модернизация старых советских комплексов С-300 и создание для них новых ракет.

Полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон ранее заявлял, что Украина совместно с Соединенными Штатами работает над модернизацией старых ракет С-300 или созданием их более новой версии.

По его словам, новая система может заработать ближе к концу 2026 года. В то же время производственные возможности останутся ограниченными – речь идет ориентировочно о 100–200 ракетах в год.

До получения Patriot Украина в значительной степени полагалась именно на С-300. Однако запасы советских перехватчиков также постепенно сокращались. В 2022 году тогдашний министр обороны Алексей Резников заявлял, что С-300 хорошо работают, однако Украина не производит для них ракеты и вынуждена использовать имеющиеся запасы.

Почему Греция не отдает свои С-300

Одним из наиболее очевидных потенциальных источников ракет является Греция. В конце 1990-х годов Афины получили две системы С-300ПМУ-1 и 175 ракет 5В55У, которые изначально заказывал Кипр.

Поставки на Кипр не состоялись из-за кризиса в отношениях с Турцией, после чего комплексы оказались в Греции. Афины до сих пор используют их в своей системе противовоздушной обороны.

Теоретически эти ракеты могли бы помочь Украине выиграть время до запуска собственного производства модернизированных перехватчиков. Однако Греция не спешит отказываться от С-300.

Одной из причин является ситуация с безопасностью в регионе. Афины считают собственную систему ПВО важной частью сдерживания Турции, а потому не готовы оставаться без С-300, пока для них не найдут полноценную замену.

В июле Греция одобрила финансирование в размере до 4 миллиардов долларов на создание многоуровневой системы противовоздушной обороны "Щит Ахилла". В её состав должны войти преимущественно израильские системы, способные противостоять различным типам угроз – от беспилотников до баллистических ракет.

Однако эта модернизация не означает, что С-300 можно будет немедленно передать Украине. По оценке греческого аналитика Джорджа Цогопулоса, Афинам нужно время, чтобы полностью заменить российские комплексы.

Политические причины

На решение Греции также влияют отношения с Украиной и Россией. Цогопулос считает, что после нескольких спорных эпизодов греко-украинские отношения стали более напряженными. В частности, он упоминает майский инцидент, когда вблизи острова Лефкада греческие власти обнаружили украинский морской беспилотник.

Кроме того, Афины опасаются негативной реакции Москвы в случае передачи стратегических систем Украине.

Ранее российская сторона заявляла, что Греции якобы требуется разрешение России на передачу комплексов третьей стороне. В то же время Греция как член НАТО не соглашается с российскими претензиями на контроль над своим вооружением.

По словам Цогопулоса, технически передать С-300 Украине можно было бы при посредничестве США или Норвегии. Однако политические последствия для Афин остались бы прежними.

Проблемы украинской ПВО – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия бомбардирует Киев всё большим количеством баллистических и гиперзвуковых ракет. Украина, которая ранее отражала большинство таких атак с помощью противоракетных комплексов Patriot, "выходит из себя".

По данным The Economist, тяжелое положение Украины – самый яркий признак нехватки перехватчиков на Западе. Исчерпание американского арсенала также помогает объяснить, почему президент Дональд Трамп неоднократно отказывался от угроз возобновить войну с Ираном.

Сообщалось, что Польша планирует запустить производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку в Украине во время войны строительство подобных комплексов практически невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: