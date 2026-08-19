Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью, – WSJ

Дональд Трамп обсуждает со своими советниками новую встречу с Ким Чен Ыном, которая состоится осенью, и хочет возобновить переговоры по ядерной программе Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп стремится провести новую личную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью. Американский президент хочет возобновить дипломатические усилия по ядерной программе КНДР, которая за последние годы значительно усилилась. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Накануне Трамп заявил, что Ким Чен Ын откликнулся на его предложение провести переговоры. Американский президент назвал такую реакцию "очень позитивным" сигналом.

Сейчас Трамп обсуждает со своими советниками возможность личной встречи с северокорейским лидером осенью. Потенциальным поводом для переговоров может стать запланированная поездка президента США в Азию в ноябре.

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Ожидается, что во время этого визита мировые лидеры соберутся в китайском Шэньчжэне на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Именно эта поездка может создать возможность для новых переговоров Трампа и Ким Чен Ына.

Трамп уже встречался с Ким Чен Ыном

Трамп и Ким Чен Ин уже проводили несколько личных встреч. В частности, в 2019 году они встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями.

Во время своего первого президентского срока Трамп пытался убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на ослабление санкций и другие уступки. Однако дипломатические усилия не принесли ожидаемого результата.

С тех пор ядерный и ракетный потенциал Северной Кореи только вырос. Пхеньян продолжает развивать свои военные возможности, в частности программы по созданию ядерного оружия и средств его доставки.

Что предшествовало

Напомним, администрация Трампа уже предприняла несколько шагов, которые могут быть направлены на снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей. В частности, президент США распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи "Ulchi Freedom Shield". Трамп назвал эти маневры слишком дорогостоящими и заявил, что они могут послать Пхеньяну враждебный сигнал.

Решение было принято после того, как Северная Корея пригрозила США и Южной Корее "жесткими мерами" из-за проведения военных учений, назвав их репетицией агрессивной войны.

Кроме того, Трамп потребовал от Южной Кореи компенсации за защиту страны. Речь идет о 10 млрд долларов, сообщил глава Белого дома во время пресс-конференции.

В ответ президент Южной Кореи Ли Дже Мен призвал вернуть независимый контроль над армией страны из-под влияния Соединённых Штатов на фоне новых заявлений Трампа.

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