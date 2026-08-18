Украина столкнулась с дефицитом компонентов для БМП Bradley, – СМИ

Отдельным требованием является способность быстро наладить производство компонентов, которые больше не выпускаются штатными поставщиками.

Армия США ищет компании, способные обеспечить поставки дефицитных и устаревших компонентов для боевых машин M2A2 ODS-SA Bradley, которые используются в рамках военной помощи Украине, сообщило Командование по контрактам армии США – Детройтский арсенал.

"Милитарный" сообщил, что БМП M2 Bradley предназначена для обеспечения переброски пехоты на поле боя. Её 25-мм пушка M242 Bushmaster пробивает большинство российской бронетехники и может вести как одиночные выстрелы, так и сокрушительные очереди со скоростью до 500 выстрелов в минуту.

В настоящее время проводится исследование рынка, которое должно определить потенциальных поставщиков и их технические возможности. Особое внимание американское командование уделяет компонентам, на поставки которых влияет устаревание производственной базы и прекращение их выпуска отдельными поставщиками.

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"Потенциальные подрядчики должны иметь немедленный доступ к таким деталям или реалистичный план их восстановления или производства", – отмечают аналитики.

В частности, в перечень входят блок управления приводом турели, модуль управления трансмиссией, крепления для обогревателя, боеприпасные желоба, шестигранные компоненты нижнего болта системы TAS, линзовые фонари Dialight Corp, а также другие специализированные структурные, электрические и механические подсистемы M2A2 ODS-SA.

Издание поясняет, что проблема с обеспечением этих компонентов напрямую связана с задачей быстрого восстановления Bradley до состояния Fully Mission Capable + Safety.

После ремонта машины должны быть готовы к передаче Украине, а их дальнейшее обслуживание должно обеспечиваться без задержек из-за дефицита запчастей.

Кроме того, потенциальный подрядчик также должен обладать возможностями для ремонта и технической валидации Bradley, управления цепочкой поставок и закупки специализированных деталей.

Отмечается, что отдельным требованием является способность быстро наладить производство компонентов, которые больше не производятся штатными поставщиками.

Также США планируют привлечь подрядчика к подготовке украинских военных механиков. Он должен разработать учебные курсы, программы и пособия, а также обеспечить необходимое оборудование и инструменты.

В рамках запланированной работы также предусмотрено обучение украинских механиков работе с этой бронированной ремонтно-эвакуационной машиной.

Американское командование требует от потенциальных компаний предоставить подробный план перехода к полноценной работе и указать срок от заключения контракта до поставки первой восстановленной машины.

В то же время США подчеркивают, что опубликованное сообщение не является запросом на участие в тендере и не означает автоматического заключения контракта. Его цель – определить компании, способные обеспечить ремонт, поставку компонентов и техническую поддержку Bradley, необходимые для обороны Украины.

Проблемы с ракетами в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил Джек Вотлинг в статье The Guardian отметил, что на фоне усиления российских ударов Киеву необходимы новые ракеты, но быстро нарастить их производство невозможно. Украина начала получать американские системы Patriot от партнеров в 2023 году. Они стали одним из немногих средств, способных эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам. Однако, по оценкам Вотлинга, для обеспечения высокой вероятности уничтожения баллистической ракеты иногда необходимо запустить две или три ракеты-перехватчика. Он считает, что нынешний дефицит перехватчиков является не только проблемой Украины, но и следствием многолетних просчетов в планировании обороны стран НАТО.

Также мы писали, что, по данным CNN, у Украины практически закончились перехватчики для Patriot. 16 труб системы, которую запечатлели СМИ, имеют следы регулярного использования, но её главный инженер в Украине Дмитрий заявил, что не видел, чтобы пусковая установка Patriot стреляла уже шесть недель. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что стране нужно 5% американского запаса, чтобы пережить зиму, но сейчас у нее есть лишь 1%. Отмечается, что непонятно, сколько перехватчиков было обещано Украине Соединенными Штатами Америки и каков размер американского запаса на данный момент.

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