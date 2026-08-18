Нехватка ракет для Patriot: в The Economist рассказали, как решить проблему

Тяжелое положение Украины - наиболее острый признак нехватки ракет-перехватчиков на Западе.

Россия бомбардирует Киев все большим количеством баллистических и гиперзвуковых ракет. Украина, которая ранее отражала большинство таких атак с помощью противоракетных комплексов Patriot, "сходит с ума". Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что тяжелое положение Украины - наиболее острый признак нехватки перехватчиков на Западе. Истощение американского арсенала также помогает объяснить, почему президент Дональд Трамп неоднократно отказывался от угроз возобновить войну с Ираном.

Швейцария ожидает, что ее заказ на Patriot будет отложен на срок до семи лет. Тайвань опасается, что 102 заказанных несколько лет назад не прибудут в этом году в запланированные сроки. Компания Lockheed Martin, производящая самую передовую версию, PAC-3 MSE, заявляет, что не может гарантировать сроки поставки любому иностранному клиенту, учитывая возможности Пентагона перенаправлять поставки. Нехватка боеприпасов - обычное явление в военное время, особенно в крупных, изнурительных войнах. Однако после короткой войны против державы среднего размера Америка испытывает дефицит.

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Непосредственной причиной кризиса является чрезмерное использование перехватчиков Америкой и её ближневосточными союзниками во время войны Трампа против Ирана в этом году. Аналитический центр, Центр стратегических и международных исследований (CSIS), считает, что Пентагон использовал почти две трети своих довоенных запасов истребителей Patriot, а также значительную долю других перехватчиков. В статье сказано:

"Но война лишь ускорила расплату, которая назревала десятилетиями. По обе стороны Атлантики оборонная промышленность работает в мирном ритме, хотя барабаны войны бьют всё быстрее. Эта ошибка усугубляется глобальным распространением ракет, склонностью генералов тратить больше на эффектное оружие, чем на расходуемые боеприпасы, неэффективным бюджетным процессом в Америке и самоуспокоенностью по поводу американского военного превосходства в воздухе".

По оценкам CSIS, на восстановление запасов Patriot до довоенного уровня потребуется до 2029 года. Это при условии, что Конгресс одобрит гигантский запрос Трампа на оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов (увеличение текущих расходов на 50%), что маловероятно. Тем не менее, Patriot стали основной системой точечной обороны - то есть защиты конкретной цели, такой как авиабаза, - для 19 стран.

"Patriot - это универсальное решение: оно нужно нечасто, но когда нужно, мало что другое подойдет", - объяил Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб (RUSI), британского аналитического центра.

Проблема в том, что баллистические ракеты, как правило, дешевле, чем перехватчики, пытающиеся их поразить (снаряды PAC-3 MSE стоят 4-5 миллионов долларов за штуку). Иранские беспилотники "Шахед" еще на два порядка дешевле. При этом обороняющиеся обычно запускают как минимум два перехватчика по приближающейся ракете, чтобы повысить шансы на успех.

Проблемы Украины

Издание утверждает, что Украина обладает сетью мирового класса для противодействия роям российских беспилотников. Она также может перехватывать большинство крупных крылатых ракет, отчасти благодаря европейским системам ПВО. Но только драгоценные Patriot могут противостоять российским баллистическим ракетам "Искандер-М" и "Кинжал". В марте Украина хвасталась перехватом около 70% баллистических ракет. В июле этот показатель составил 20%. В августе ситуация станет еще более плачевной. Россия, приняв это к сведению, наращивает производство ракет.

С приближением зимы Украина запросила не менее 300 перехватчиков для Patriot. Некоторые страны все еще имеют их в достаточном количестве, включая Германию, Грецию, Польшу и Испанию, но они все чаще отказываются от них отказываться.

В этом году производители договорились увеличить производство ПАК-3 с 600 в год до примерно 2000 к началу 2030-х годов.

Важно, что промышленный потенциал союзников может помочь. Япония производит около 30 перехватчиков PAC-3 в год по лицензии, в основном для собственных нужд. Европейская фирма MBDA собирается начать производство в Германии более старых моделей PAC-2. Сообщения свидетельствуют о том, что их производители, Lockheed Martin и RTX, опасаются потерять свои ноу-хау или быть вытесненными более дешевыми украинскими аналогами.

Помощь союзников

Франко-итальянская система SAMP-T, как утверждается, способна поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но украинские военные источники говорят, что она работает хуже, чем Patriot PAC-2, не говоря уже о PAC-3. Украина будет поэтапно получать улучшенные батареи SAMP-T с обновленными перехватчиками, начиная со следующего года. Тем не менее, они производятся в меньших количествах, чем Patriot.

Украинская оборонная промышленность и новые западные фирмы работают над противоракетной обороной. Один из таких проектов - "Фрейя", в котором участвует украинская компания Fire Point и множество европейских производителей оружия. В статье сказано:

"Их цель - разработать перехватчик стоимостью в четверть от PAC-3 без использования американских технологий, а испытания должны начаться в следующем году. Скептиков много. Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований, еще одного британского аналитического центра, называет "Фрейю" "лунным проектом".

Компания Lockheed Martin объявила о разработке PAC-3 ACE, также известного как "Baby Patriot", который меньше и менее функционален, чем PAC-3 MSE, но будет стоить вдвое дешевле. Его производство может начаться в 2028 году.

Дефицит ракет для Patriot

Ранее сообщалось, что Польша планирует запустить производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку в Украине во время войны строительство подобных комплексов практически невозможно.

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