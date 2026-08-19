Россия угрожает Британии из-за дронов для Украины: в The Guardian раскрыли, что за этим стоит

Москва пригрозила Лондону "последствиями" после подтверждения использования Украиной британских дронов для нанесения ударов по России.

Россия пригрозила Великобритании "последствиями" после сообщений об использовании Украиной британских ударных беспилотников для атак по российским целям. В Москве обвинили Лондон в "эскалации кризиса", хотя Великобритания поставляет Украине оружие еще до начала полномасштабного вторжения. The Guardian объяснила причины этих угроз.

Российское посольство в Великобритании заявило, что Лондон якобы "намеренно выбирает эскалацию", одновременно заявляя о стремлении к миру. В дипломатическом ведомстве РФ также заявили, что действия Великобритании "неизбежно будут иметь последствия".

Что известно о британских дронах

Ранее издание Sunday Times сообщило, что два беспилотника британского производства использовались украинскими военными для нанесения ударов по целям на территории России.

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Британские источники в Министерстве обороны подтвердили эту информацию, при этом публично был назван лишь один из беспилотников – Nyan, разработанный компанией BAE Systems.

Nyan стоит около 100 тысяч фунтов стерлингов (135 тысяч долларов) и может наносить относительно небольшие удары на расстоянии более 240 километров. В то же время по своим возможностям он значительно уступает дальнобойным ракетам, которые Великобритания ранее передавала Украине.

В частности, Лондон поставлял Киеву крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью около 250 километров. Украина использовала их для ударов по российским военным объектам, однако британские запасы таких ракет ограничены.

Кроме того, Украина самостоятельно разработала дальнобойные средства поражения, в частности крылатые ракеты "Фламинго" и беспилотники, способные атаковать цели глубоко в тылу России.

Почему Москва заговорила о "последствиях"

По оценке The Guardian, заявление российского посольства носит не только военный, но и политический характер.

Поддержка Великобритании важна для Украины. Лондон обязался выделять Киеву около 3 миллиардов фунтов стерлингов военной помощи ежегодно до конца десятилетия. Поэтому Москва заинтересована в том, чтобы оказывать политическое давление на британские власти и подрывать общественную поддержку помощи Украине.

В то же время Россия несет все более значительные потери из-за украинских ударов на большие расстояния. Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие предприятия, военные объекты и логистическую инфраструктуру на значительном расстоянии от украинской границы.

В последнее время удары стали достигать целей в Москве и ее окрестностях. Это стало возможным благодаря развитию украинских средств дальнего действия, которые Киев производит самостоятельно.

Россия уже ведет гибридную кампанию против Великобритании

Угрозы Лондону со стороны Москвы звучат на фоне длительной конфронтации между двумя странами.

Россию обвиняли в операциях по отравлению бывших российских агентов на британской территории – Александра Литвиненко в 2006 году и Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Также британские власти неоднократно заявляли о российских кибератаках, дезинформационных кампаниях, попытках саботажа и поджогах.

Россию также обвиняют в причастности к ряду инцидентов в Европе, в частности к операциям с использованием взрывных устройств, нарушениям воздушного пространства и разведывательной деятельности.

На этом фоне бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве Джон Форман заявил, что Россия, вероятно, продолжит и даже усилит нетрадиционные атаки против Великобритании.

По его словам, Москва уже оказывает давление на критическую инфраструктуру, демократические процессы, цепочки поставок и общественное доверие в Великобритании. В то же время главным вопросом остается то, как далеко Москва готова зайти в противостоянии с Западом.

Российские угрозы Великобритании

Как сообщал ранее УНИАН, недавно стало известно, что Украина начала наносить удары вглубь России с помощью британских беспилотников.

После обнародования этой информации Россия заявила, что Великобритания поплатится за передачу дронов Украине. Посольство РФ в Великобритании подчеркнуло, что "Соединенное Королевство выступает соучастником и пособником кровавых преступлений и террористических актов", и пригрозило, что "действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за которые ему придется ответить".

В ответ британский премьер Энди Бернем заявил, что Великобритания продолжит "на 100%" поддерживать Украину в противостоянии российскому вторжению.

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