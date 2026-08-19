Археологи обнаружили скрытую камеру в Луксоре: что она там нашли (фото)

Это открытие стало результатом раскопок в гробнице Сенеба, где египетская археологическая миссия обнаружила 22 расписных деревянных гроба с мумиями.

В глиняном сосуде, найденном в высеченной в скале камере на западном берегу Луксора в Египте, где недавно обнаружили гробницу возрастом 3000 лет, археологи не смогли сразу прочитать восемь папирусов, некоторые из которых всё ещё были снабжены глиняными печатями. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Вокруг сосуда в замкнутой камере в Курне находились расписные гробы, мумии и погребальная керамика.

Отмечается, что это открытие стало результатом раскопок в гробнице Сенеба, где египетская археологическая миссия обнаружила 22 расписных деревянных гроба с мумиями. Согласно заявлению Министерства туризма и древностей Египта, находка относится к Третьему переходному периоду, а именно к 21-25 династиям.

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В совместной миссии участвуют Высший совет по древностям Египта и Фонд археологии и наследия Захи Хавасса. Бывший министр по делам древностей Захи Хавасс, возглавляющий миссию, назвал это открытие "исключительным".

Одна из первых загадок кроется в самих гробах

В большинстве случаев имена похороненных людей не сохраняются. Вместо этого на них указаны профессиональные или религиозные титулы. Чаще всего встречается обозначение "Певица Амона" для женщин, носивших этот титул. Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета по древностям, заявил, что исследователи пытаются установить личности людей, найденных в гробнице.

Интересно, что повторяющееся обозначение делает находку более узкоспециализированной, чем смешанная коллекция анонимных захоронений. Несколько гробов принадлежали людям, идентифицированным по ролям, связанным с Амоном, хотя опубликованные на данный момент надписи не содержат личных имен, необходимых для идентификации большинства людей.

Есть еще один источник свидетельств внутри гробов. В них остаются мумии, что позволяет исследователям изучать человеческие останки наряду с росписью, надписями и археологическим контекстом. В официальном сообщении не сообщается о личностях, возрасте или биологических данных, полученных при исследовании этих останков.

Гробы были плотно упакованы в скале

Важно, что сама камера помогает объяснить, как такое количество захоронений могло занимать столь ограниченное пространство.

Археологи обнаружили прямоугольную комнату, высеченную в скале и использовавшуюся для хранения погребальных принадлежностей. Вместо того чтобы размещать каждый гроб целиком в традиционном порядке, тот, кто организовывал хранение, отделил крышки от ящиков и разложил компоненты на нескольких уровнях.

Гробы были размещены в 10 горизонтальных рядах, что позволило разместить большее их количество в камере. И министерство, и последующие египетские отчеты описывают такое расположение как преднамеренный способ максимального использования доступного пространства.

При этом комната также может представлять собой более позднюю остановку в истории захоронений, а не их первое место упокоения. Афифи Рахим, руководитель раскопок, сказал, что миссия продолжает поиски первоначальных гробниц, из которых были перенесены гробы. Пока не было объявлено, когда произошла пересадка и почему она была осуществлена. В статье сказано:

"Этот неразрешенный вопрос меняет подход к анализу содержимого камеры. Археологи имеют дело не только с людьми и предметами, захороненными там, но и с свидетельствами того, что материал мог быть переупорядочен после первоначального захоронения".

Керамика может сохранять следы процесса мумификации

Интересно, что гробы были не единственными предметами, хранившимися в камере. Среди погребальных материалов были керамические сосуды, которые, как полагают, содержали остатки или материалы, связанные с мумификацией.

Еще один керамический сосуд стал самым деликатным открытием в камере. Внутри большого керамического сосуда находились восемь редких папирусов разных размеров. Некоторые из них сохранили свои оригинальные глиняные печати.

При этом содержание рукописей не разглашается, поскольку они всё ещё нуждаются в реставрации и переводе. Публично не установлены ни тексты, ни авторы, ни владельцы, ни тематика.

Важно, что обнаружение камеры создало немедленную практическую проблему. Дерево сильно разрушилось, а части расписной штукатурки ослабли.

Реставраторская группа начала срочные работы по реставрации, обрабатывая поврежденные древесные волокна и стабилизируя хрупкие расписные поверхности. Реставраторы также использовали тщательную механическую очистку для удаления отложений, не повреждая сохранившиеся цвета.

Перед тем как предметы были помещены на хранение, каждый из них был задокументирован фотографически и архитектурно. Эта запись сохраняет информацию о самих предметах и ​​их расположении в тайнике, детали, которые становится сложнее восстановить после демонтажа плотно упакованного археологического хранилища.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фати заявил, что научные исследования и консервация будут продолжены в рамках работы, связанной с находкой, а материалы в конечном итоге будут должным образом представлены после реставрации. В статье сказано:

"На данный момент наиболее пристально изучаемая часть археологических находок в Луксоре остается неизученной. Гробы уже можно подсчитать, их расположение нанесено на карту, а надписи на них изучены. С папирусами дело обстоит иначе. До завершения реставрации и перевода их глиняные печати по-прежнему охраняют ту часть клада, о которой археологи еще ничего не знают".

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