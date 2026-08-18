США ввели санкции в отношении главы МУС, выдавшей ордер на арест Путина

Госсекретарь США отметил, что администрация Трампа вводит санкции в отношении Томоко Акане, японской судьи, занимающей пост председателя Международного уголовного суда, и Абдулайе Сее, старшего адвоката суда.

США во вторник, 18 августа, ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане, сообщил в соцсети Х государственный секретарь Марко Рубио.

Рубио отметил, что администрация Трампа вводит санкции против Томоко Акане, японской судьи, занимающей пост председателя Международного уголовного суда, и Абдулайе Сее, старшего адвоката суда и гражданина Сенегала.

В качестве причины он указал указ президента США от прошлого года, разрешающий применение санкций против суда.

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"В прошлом месяце я начал дипломатическую кампанию, направленную на устранение угрозы, которую Международный уголовный суд (МУС) представляет для нашего национального суверенитета. Администрация Трампа вводит санкции против председателя МУС Томоко Акане и старшего прокурора Абдулайе Сее в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда", – говорится в его сообщении.

Рубио добавил, что "американцев никогда не будут вывозить за пределы страны для судебного разбирательства по вымышленным преступлениям".

Это решение США стало очередным обострением политики администрации Трампа в отношении суда в Гааге, членом которого США не являются.

В 2025 году США ввели целевые санкции против нескольких должностных лиц МУС, в частности прокуроров и судей, сославшись на выданные МУС ордера на арест премьер--премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта, а также на предварительное расследование в отношении американских военных в Афганистане.

В ответ трое судей Международного уголовного суда подали иск против Трампа и его администрации в связи с этими санкциями, утверждая, что эти меры являются незаконными.

Примечательно, что в 2023 году Министерство внутренних дел России объявило в розыск Томоко Акане после того, как она выдала ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.

Ордер на арест Путина: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС пояснили, что подозревают главу Кремля и уполномоченную по правам ребенка в незаконной депортации украинских детей. В МУС сослались на "разумные основания", позволяющие считать, что Путин несет личную ответственность за депортацию украинских детей. После выдачи ордера на арест Путина его будут обязаны арестовать в каждой из 123 стран-участниц Римского статута.

Также мы писали, что бывший президент Международного уголовного суда (2018–2021) из Чили Эбое-Осуджи заявил, что это решение "действительно очень важно". В то же время юридический обозреватель Джошуа Розенберг подчеркнул, что не стоит ожидать значительных результатов в плане привлечения Путина к ответственности в ближайшее время. Он добавил, что незаконная депортация украинцев – это относительно незначительное обвинение по сравнению с другими ужасами войны, но оно было "наиболее практичным". Розенберг предположил, что МУС решил обратить внимание именно на это преступление России, поскольку в этом деле у прокурора уже было достаточно доказательств.

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