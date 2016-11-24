Защита Ефремова затягивает судебный процесс, экс-"регионала" могут отпустить сегодня ночью (видео)

Бывший народный депутат от партии регионов Александр Ефремов сегодня в суде заявил, что не принимал участия в подготовке и проведении «референдума» в Луганской области по созданию «ЛНР». Об этом на своей странице в Twitter написала журналист «Радио Свобода» Алина Швыдко.

«Я не принимал участия в подготовке и проведении референдума в Луганской области», - цитирует она Ефремова.

Ефремов: Я не принимал участия в подготовке и проведении референдума в Луганской области #Ефремов#Суд — Alina Shvydko (@AShvydko) 24 ноября 2016 г.

При этом судья призывает защиту экс-«регионала» не затягивать процесс. Ведь вчера адвокат Ефремова объяснял позицию защиты 9 часов.

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«Судья Владимир Карабань призывает защиту не цитировать каждую страницу протокола, чтобы не затягивать процесс», - написала журналист, добавив, что несмотря на отказ в освобождении Ефремова из-под стражи, судья рассматривает ходатайство прокуратуры относительно дальнейшего его содержания. Как известно, в случае, если экс-нардепу не изберут меру пресечения сегодня, то этой ночью его обязаны освободить из-под стражи.

Ходатайство защиты об освобождении Ефремова суд отклонил, но продолжает рассмотрение ходатайства прокуратуры относительно дальнейшего его содержания — Alina Shvydko (@AShvydko) 24 ноября 2016 г.

Кроме того, в зале суда присутствует наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также люди в военной форме с шевронами «Айдар» и «Донбасс».

В зал суда пришли слушатели в военной форме с шевронами батальонов "Донбасс" и "Айдар" pic.twitter.com/HaF3inUekh — Alina Shvydko (@AShvydko) 24 ноября 2016 г.

Ранее суд отказался освобождать экс-"регионала" Ефремова в связи с истечением срока содержания под стражей. Кроме того, судья также отклонил ходатайство об освобождении Ефремова из клетки.

Напомним, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».