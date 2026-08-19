Россия могла бы повторить сценарий 'Паутины': британский полковник об угрозе для НАТО

В то же время возникает вопрос: способны ли российские спецслужбы проводить такие операции?

Кремль усиливает угрозы в адрес Запада, и к ним следует относиться серьезно. Однако не стоит преувеличивать возможности Москвы. Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал Хэмиш де Бреттон-Гордон, британский военный эксперт, полковник в отставке.

В частности, он отмечает возмущение россиян тем, что британские дроны начали атаковать территорию РФ. Однако, как отмечает военный, ранее Запад уже неоднократно передавал Украине ряд единиц вооружения. И поэтому с их стороны ничего нового не происходит. Зато заметно, что с российской стороны происходит нечто новое. Поскольку давление на власти РФ усиливается.

Бреттон-Гордон отмечает, что Путину все сложнее признавать, что его так называемая "СВО" потерпела серьезную неудачу. Ему также сложно объяснить, как Украина, которую они планировали захватить за несколько недель, сейчас наносит удары вглубь территории РФ. Однако самой большой проблемой для Путина является то, что война начинает обнажать ограничения российской военной мощи.

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Предстоящая мобилизация в РФ, которая, по мнению эксперта, состоится "почти наверняка", только усилит внутреннюю напряженность. И если среди этнических русских начнёт расти число жертв, то это может привести к тому, что родственники погибших пойдут на Москву, как это было во время войны СССР в Афганистане в 1980-х годах. И хотя Путин заявляет, что войну в Украине якобы задерживает Запад, правда заключается в том, что Путин начал боевые действия без надлежащей подготовки.

Эксперт отмечает, что угроза масштабного наступления РФ на страны НАТО маловероятна из-за отсутствия свободных ресурсов. Вместо этого, по мнению эксперта, Москва может создать реальную угрозу посредством гибридной войны с НАТО, которая будет включать саботаж, кибератаки, дезинформацию и дроны.

По мнению эксперта, РФ теоретически могла бы повторить сценарий украинской операции "Паутина" в Великобритании. Однако на практике разведка РФ не так сильна, как о ней любят рассказывать. Это было видно по прошлым операциям Кремля, в частности по неудачной попытке РФ убить Сергея Скрипаля в 2018 году.

На этом фоне, по мнению Бреттона-Гордона, Великобритании стоит прислушаться к угрозам РФ. Однако паниковать из-за этого не стоит. Поскольку Путин находится под давлением на всех фронтах: от военного до экономического сектора. На этом фоне в Кремле формируются различные группировки – одни требуют эскалации войны, другие, наоборот, хотят прекращения боевых действий. И пока неизвестно, какая из этих групп одержит верх.

"Вот почему Великобритания должна быть готова к худшему, надеясь на лучшее. Расходы на оборону – это не политическая роскошь, от которой можно отказаться, когда Казначейство нервничает. Это страховой полис для всей страны", – заключает Бреттон-Гордон.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее издание The Times сообщало, что Украина начала использовать британские дроны для нанесения ударов вглубь РФ. Отмечалось, что британский БПЛА Nyan использовался для атак по российским НПЗ вблизи Москвы, в Ярославле и Волгограде.

Россия в ответ на эту информацию обвинила Лондон в "умышленном стремлении к эскалации украинского кризиса". Также в посольстве России заявили, что такие действия Великобритании "неизбежно будут иметь последствия, за которые ей придется ответить".

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