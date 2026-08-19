Украинские военные вынужденно превращают штурмовых роботов в 'курьеров', - BI

Из-за нехватки наземных роботов украинские военные вынуждены переоборудовать штурмовые машины для доставки боеприпасов и эвакуации раненых.

Украинские военные вынуждены перепрофилировать наземных роботов, предназначенных для штурмовых операций, на логистические миссии. Причина – нехватка беспилотных наземных машин, которые все чаще используются для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых из опасных участков фронта. Об этом командиры украинских подразделений рассказали Business Insider.

Из-за постоянного присутствия российских беспилотников передвижение людей в прифронтовой зоне становится все более опасным. Поэтому часть задач, которые раньше выполняли военнослужащие, берут на себя беспилотные наземные транспортные средства.

Командир подразделения беспилотных транспортных средств "Лавового полка" 2-го корпуса "Хартия", использующий позывной "Математик", заявил, что логистика сейчас является одной из самых распространенных задач для наземных роботов.

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В то же время подразделениям не хватает таких машин. "Математик" говорит:

"Самая большая проблема – найти достаточное количество роботов".

Из-за дефицита техники его подразделение вынуждено использовать для доставки грузов даже роботов, оснащенных пулеметами, которые обычно предназначены для штурмовых операций. По словам "Математика", это позволяет компенсировать нехватку логистических платформ, но в то же время ограничивает возможности подразделения по выполнению других боевых задач.

"Мы не можем выполнять некоторые миссии огневой поддержки, потому что у нас недостаточно беспилотных транспортных средств", – пояснил он.

Одного робота можно переоборудовать за два часа

Другой украинский командир, "Дозор" из подразделения беспилотных машин батальона "Свобода" Рубежской бригады, также подтвердил проблему нехватки роботизированной техники.

По его словам, в зоне поражения, где российские дроны постоянно контролируют местность, наземные роботы выполняют логистические задачи и эвакуируют раненых. Подразделение использует универсальные платформы со сменными модулями. Благодаря этому одного робота можно быстро адаптировать под новую задачу.

"Робот-штурмовик может быть задействован в логистике уже через два часа", – рассказал военный.

Такой подход позволяет военным быстро менять назначение машин в зависимости от ситуации на фронте.

Украина хочет перевести логистику на роботов

Украинские военные и чиновники стремятся максимально заменить людей роботами во время логистических операций на передовой. Это связано с расширением так называемой "зоны поражения" – территории вокруг фронта, которую все более плотно контролируют беспилотники.

Наземные роботы стали одним из приоритетов украинского оборонного производства. Президент Владимир Зеленский поставил перед производителями задачу изготовить 50 тысяч таких машин до конца 2026 года.

По данным государственной инновационной платформы Brave1, военные уже заказали через ее маркетплейс более 3 тысяч наземных роботов с момента запуска платформы. Более 640 из них пришлось на июль.

Министерство обороны Украины в конце июля сообщало, что с начала 2026 года государство заказало более 22 тысяч наземных роботизированных комплексов – почти вдвое больше, чем за весь предыдущий год.

Однако военные говорят, что этого все равно недостаточно. "Математик" отмечает, что если бы производители могли массово выпускать более дешевые беспилотные транспортные средства именно для логистики, штурмовые машины можно было бы оставить для боевых задач.

Роботы быстро выходят из строя

Наземная роботизированная техника на передовой имеет относительно короткий срок эксплуатации. Военные фактически рассматривают такие машины как расходный материал, хотя отмечают, что они позволяют значительно снизить риски для людей.

По словам "Математика", логистический робот может очень быстро выйти из строя. Продолжительность его службы зависит от конкретного участка фронта. Например, в Харьковской области одна машина может выполнить лишь три-четыре миссии. В других районах робот способен выдержать 15–20 выездов.

Несмотря на это, масштабы использования роботов в Украине стремительно растут. По данным Министерства обороны, только в 2026 году наземные роботизированные комплексы уже выполнили более 66 тысяч миссий, взяв на себя самые опасные логистические и эвакуационные задачи.

Роботы на фронте – главные новости

Как сообщал УНИАН, Украина стремительно создает уникальный арсенал для постоянно меняющейся войны, оснащая свои Вооруженные Силы дронами, роботами и автономными перехватчиками, предназначенными для обнаружения и поражения российских угроз с минимальным привлечением людей.

Business Insider пишет, что роботизированные системы уже выполняют различные задачи: перевозят грузы, защищают города, а также ищут и уничтожают цели на линии фронта.

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