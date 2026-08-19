Нападение на украинских детей в Польше: полиция задержала двух человек

В польском Быдгоще двое взрослых напали на детей из Украины, оскорбляли их из-за национальности и повредили игрушечный дрон.

Инцидент с нападением на украинских детей в польском Быдгоще набирает обороты. Полиция задержала двух фигурантов, пишет Onet.

Нападение было совершено в отношении двух украинских детей – 14-летней девочки и 12-летнего мальчика. По данным полиции, в пятницу, 14 августа, около 17:00 в парке на улице Любельской Унии в Быдгоще двое взрослых нападавших оскорбляли детей, а также применили к ним физическую силу.

Об инциденте стало известно после обращения матери детей в полицию. По предварительным данным, нападавшие сначала оскорбляли детей и унижали их из-за украинского происхождения.

Видео дня

После этого ситуация переросла в физическое нападение. Злоумышленники также повредили игрушечный дрон, принадлежавший мальчику, а его обломки бросили в ребенка.

Мать детей в тот же день сообщила о происшествии в полицию по телефону, однако официальное заявление подала только в понедельник.

Полиция задержала двух подозреваемых

Во вторник правоохранители задержали 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которых подозревают в причастности к нападению.

В настоящее время обоих доставили в полицейский участок Быдгоща. Их допрашивают, а правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Нападение на детей в Польше – последние новости

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к нападавшим еще до того, как стало известно об их задержании. Он призвал подозреваемых добровольно явиться в полицию и воспользоваться юридической помощью.

"Вам будет гораздо лучше, если вы сегодня обратитесь в полицию. Ваша ситуация будет гораздо хуже, когда вас поймают в конце недели, и вы будете отвечать за содеянное", – заявил Туск.

Вас также могут заинтересовать новости: