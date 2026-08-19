Испанию потрясла новая серия землетрясений: есть пострадавшие и разрушения (видео)

Несколько дней назад в этом же регионе произошло сильное землетрясение магнитудой 5.

Испанскую провинцию Гранада вновь потрясла серия землетрясений. Из-за подземных толчков власти ограничили доступ туристов к средневековому комплексу Альгамбра. В регионе повреждены здания, закрыты некоторые музеи и спортивные объекты.

Как пишет Reuters, три человека получили легкие травмы. Одного из пострадавших, несовершеннолетнее, доставили в больницу.

По данным Национального географического института Испании, магнитуда каждого из трех землетрясений превысила 4. Самый сильный толчок произошел в 10:37 по местному времени и достиг магнитуды 4,7. Его эпицентр находился в районе города Гохар, примерно в 10 километрах к югу от Гранады.

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Вскоре после этого были зафиксированы еще два, немного более слабых землетрясения в соседних населенных пунктах.

Метро Гранады снизило скорость движения поездов до 30 км/ч в качестве меры предосторожности. Местные СМИ также сообщали об эвакуации нескольких гостиниц.

В некоторых зданиях, преимущественно жилых, появились крупные трещины. В отдельных местах от фасадов откололись элементы, а на тротуары упали кирпичи.

Землетрясение в Гранаде: подробности

Новые толчки произошли всего через несколько дней после землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в Гранаде в субботу. Тогда были повреждены дома и автомобили, а Альгамбру временно закрывали для посетителей. В прошлом году знаменитый дворцово-крепостной комплекс посетили около 2,7 млн человек.

После новых толчков доступ туристов к некоторым частям Альгамбры снова ограничили. Власти также закрыли административные здания, музеи и спортивные сооружения, при этом медицинские центры продолжили работу.

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