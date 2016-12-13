В ГПУ объяснили, при каких условиях состоится личный допрос Януковича
Глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, при каких условиях экс-президента Виктора Януковича могут допросить лично, а не в режиме видеоконференции.
"Если он явится к следствию или будет выдан как экстрадированный в Украину, то, конечно, допрос будет происходить лично. Материалы от адвоката Януковича относительно того, что якобы к смертям на Майдане были причастны и лидеры Евромайдана, к следствию еще не поступали. Надеюсь, что поступят. Следователями, прокурорами регулярно мониторится интернет и фильмы, которые появляются, дают разные взгляды событий. Они пересматриваются, приобщаются к материалам дела, проверяются на возможность того, будут ли они использованы в качестве доказательств", - цитирует Горбатюка 112.ua.
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Как сообщал УНИАН, ранее ГПУ заявила о готовности отправить в Россию следователя для допроса Януковича.
"Мы готовим запрос о допросе Януковича, как подозреваемого. Просим о личном участии нашего следователя в допросе. Также указываем, что готовы к видеоконференции", – сказал Горбатюк.