ГПУ готова отправить в Россию следователя для допроса Януковича: готовят запрос

Как сообщил руководитель департамента Сергей Горбатюк, соответствующий запрос о международно-правовой помощи планируется направить в следственные органы РФ на следующей неделе, пишет DT.UA.

"Мы готовим запрос о допросе Януковича, как подозреваемого. Просим о личном участии нашего следователя в допросе. Также указываем, что готовы к видеоконференции", – сказал он.

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По словам Горбатюка, в первую очередь, следствие хочет допросить Януковича в уголовных процессах о создании преступной группировки и организации противодействия акциям протеста во время Евромайдана путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Он также напомнил, что Украина неоднократно направляла в РФ запросы об экстрадиции Януковича, однако получала ответы о том, что российские органы следствия считают преследования Януковича в Украине "политически мотивированными". "Следовательно, если его не экстрадируют, допрос в РФ может быть полезным", – резюмировал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Виталия Сердюка, Янукович просит следователей ГПУ допросить его в Ростове из-за "страха за свою жизнь".