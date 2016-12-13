Украина проводит "интенсивные и беспрецедентные реформы" – доклад ЕС

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее доклад, в котором анализируется состояние выполнения Украиной повестки дня Ассоциации Украина-ЕС, обнародован во вторник в Брюсселе накануне проведения Совета ассоциации Украина-ЕС, который пройдет 19 декабря в Брюсселе с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов украинского правительства.

Комментируя доклад, высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности, вице-президент ЕК Федерика Могерини сказала: «За последние два года в очень тяжелых условиях, не только из-за конфликта на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, Украина сделала большие шаги. Сегодняшний отчет полностью признает эту работу, проделанную украинскими властями. Сейчас крайне важно перейти от принятия соответствующих законов и создания институтов к полному выполнению этих реформ с тем, чтобы украинские граждане смогли извлечь из этого выгоду».

При этом она заверила, что в процессе проведения реформ Украина может рассчитывать на поддержку Европейского Союза.

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В свою очередь европейский комиссар по вопросам переговоров о расширении и Европейской политики соседства Йоханнес Хан выразил убеждение, что усилия по проведению реформ в Украине приносят результаты.

«Украина сделала важные шаги для решения ключевой, системной проблемы коррупции... Эта работа должна быть продолжена и должна принести реальные изменения в стране. Борьба с коррупцией и создание надежной судебной системы также являются ключом к трансформации бизнес-климата и возобновления процветания», – подчеркнул он.

Еврокомиссар также заверил, что ЕС продолжит поддерживать Украину в этих усилиях «как политически, так и финансово».

В совместном докладе рассматриваются важные события и реформы, которые проводятся в соответствии со стратегическими приоритетами, согласованными между ЕС и Украиной в рамках повестки дня Ассоциации. Согласно докладу, Украина реализовала ряд реформ в сфере борьбы с коррупцией и с целью наведения порядка в банковской системе, приступила к реализации амбициозных реформ в энергетическом секторе, а также по укреплению демократии и верховенства права. Был также достигнут прогресс в других сферах Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, часть которого временно применяется с ноября 2014 года. В частности, речь идет о мерах, связанных с принятием конституционных поправок в судебной сфере, принятии амбициозной стратегии в сфере прав человека и плана действий, а также проведении реформы по децентрализации.