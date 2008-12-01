МИД не понимает, почему оператор остановил SMS-викторину о НАТО

SMS-викторина о НАТО приостановлена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Акция приостановлена с этим оператором. Мы ведем активные переговоры по проведению этой акции с другим оператором», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, SMS-викторина приостановлена по «не до конца известным МИД причинам», а оператор ссылается на определенные несогласованности технического характера.

В.КИРИЛИЧ также отметил, что акция приостановлена не по вине МИД Украины.

«Ни одного элемента в содержании этой акции - с точки зрения изложения вопросов, точки зрения формулировок и содержательной наполненности - не было политического», - сказал он.

Как сообщал УНИАН , на прошлой неделе в Украине стартовала SMS-викторина о НАТО. Техническим партнером мероприятия выступил оператор мобильной связи “Украинские радиосистемы” (“Билайн”).

Победители викторины совершат двухдневную поездку в Брюссель.