Викторина по НАТО: справятся ли украинцы?

В Украине стартует СМС-викторина по НАТО. На протяжении двух недель с помощью мобильного телефона можно проверить свои знания о Североатлантическом альянсе.

Проведение викторины инициировало Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром информации и документации НАТО в Украине, рассказал спикер МИД Василий Кирилич. Будет проводить викторину один из операторов мобильной связи. Стать победителем акции очень просто, утверждает представитель МИД. Кирилич:

«Можно на протяжении двух недель ответить на 15 вопросов. А они очень легкие, почти хрестоматийные: об истории НАТО, о современности альянса».

Лучшие знатоки Североатлантического альянса будут иметь возможность посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Правда, большинство украинцев не интересуются НАТО. По данным Центра им. Разумкова почти 47% населения Украины мало что знает об альянсе. Информацию о НАТО они по большей части черпают из украинских телеканалов и газет.

Немецкая волна