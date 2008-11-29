Кириленко: Тимошенко и Янукович борются за симпатии Кремля

Лидер партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО подчеркивает, что НСНУ «может сотрудничать только на ровных и только с теми силами, которые поддерживают или, по крайней мере, понимают наши идеологические принципы», но такого понимания мы не видим среди ключевых парламентских игроков», «поэтому нам с ними не по пути».

Как сообщает официальное интернет-представительство “Нашей Украины”, об этом он сказал сегодня в выступлении на съезде партии, который проходит в Киеве.

Он отметил, что за минувшие полтора года можно было бы достичь большего, “если бы не глухое противодействие, а затем – и прямая измена со стороны партнеров по коалиции”.

По словам В.КИРИЛЕНКО, “состязаясь за благосклонность Кремля, многие чиновники и депутаты готовы пожертвовать национальными интересами Украины ради сохранения и приумножения собственной власти”.

Как сказал лидер партии, «многие хотят впрячь «Нашу Украину» в свою телегу и на наших спинах завоевать или удержать власть, не изменяя при этом пагубной сути постколониальной, провинциальной, популистской политики”, но это – «напрасное дело».

«Мы не можем объединяться с регионалами и коммунистами, потому что эти силы имеют ценности и цели, диаметрально противоположные нашим, потому что их цель – вернуть Украину к состоянию московской провинции», подчеркнул В.КИРИЛЕНКО и добавил: «Наши же бывшие партнеры из БЮТ использовали нашу преданность национальной идее и волю к системным реформам исключительно для увлечения власти. И поэтому между нами категорически не хватает доверия».

Он выразил сожаление, что «какая бы коалиция в Украине ни создавалась, в итоге она больше вредит, чем помогает развитию страны. МЕДВЕДЧУК и компания, осуществляя четыре года назад ревизию Конституции, сознательно заложили под это развитие мину замедленного действия, вписав коалиционные механизмы в текст Основного Закона».

Как заявил В.КИРИЛЕНКО, «украинский политикум засвидетельствовал на этом историческом этапе неготовность к управлению страной через парламентскую коалицию и сформированное ею правительство, зато продемонстрировал склонность к авантюрам и заговорам. Создание в сентябре прокремлёвского большинства в составе БЮТ и Партии регионов является ярким примером таких авантюрных действий. К сожалению, механизмы ревизованной Конституции не создают никаких препятствий для таких кульбитов. И сегодня, пытаясь втянуть нас в дискуссии о коалиции, ТИМОШЕНКО опять готовит объединение с ЯНУКОВИЧЕМ».

«Не зря, - отметил он, - политическое противостояние приобретает все большую остроту накануне президентских выборов. Потому что предстоящие президентские выборы, как и прошлые, вновь ставят Украину перед мировоззренческим и цивилизационным выбором. С одной стороны – олицетворенные Президентом ЮЩЕНКО и «Нашей Украиной» силы национального развития, которые отстаивают человеческую свободу и стоят на защите нашей государственности. С другой стороны – носители популизма и национальной измены, независимо от того, кто конкретно выигрывает в Кремле кастинг на более удобного кандидата в правители Украины. ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ борются за симпатии Кремля. Мы с вами, во главе с Президентом ЮЩЕНКО, боремся за Украину».