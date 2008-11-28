Червоненко назначен заместителем председателя КГГА

Экс-председатель Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и в понедельник, 1 декабря, планирует приступить к исполнению обязанностей.

Об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил корреспонденту УНИАН по телефону.

«Это было приглашение ЧЕРНОВЕЦКОГО, одобренное Президентом Украины. И для меня это большая честь», - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Отвечая на вопрос, какими направлениями работы он будет заниматься в КГГА, Е.ЧЕРВОНЕНКО сказал, что, прежде всего, будет управлять подготовкой столицы к Евро-20012, и соответствующее управление, по его словам, «будет преобразовано в главное», а также курировать вопросы спорта и инвестиций.

Как сообщал УНИАН, до 19 ноября с.г. Е.ЧЕРВОНЕНКО возглавлял созданное в августе 2007 года Национальное агентство по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

19 ноября Кабинет министров принял решение о ликвидации Нацагентства по вопросам подготовки к Евро-2012 года и создал соответствующее Координационное бюро в составе Секретариата правительства, которое возглавил Илья ШЕВЛЯК.