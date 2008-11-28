Ющенко таки решил появиться на съезде Нашей Украины

В субботу, 29 ноября, в 11.00, Президент Украины Виктор Ющенко, примет участие в съезде Народного Союза «Наша Украина». Такое сообщение появилось на официальном сайте Президента Украины.

Напомним, что вчера член президиума НСНУ Юрий Ключковский выразил надежду, что Виктор Ющенко, почетный председатель «Народного Союза Наша Украина», будет принимать участие в съезде НСНУ. “По крайней мере, мы на это очень надеемся”, - сказал Ключковский.

Отвечая на вопрос, будет ли рассмотрен вопрос о переизбрании председателя НСНУ, Ключковский заметил, что и этот вопрос есть в повестке дня, но при этом выразил убеждение, что “Нашу Украину” опять возглавит Вячеслав Кириленко. Кроме того, он не исключил, что во время съезда будут обсуждены текущая политическая и экономическая ситуация в Украине.