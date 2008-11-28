Третьяков определил оптимальный формат коалиции

Народный депутат Украины Александр ТРЕТЬЯКОВ (фракция НУНС) считает, что во время всемирного экономического кризиса парламент не может обходиться без коалиции, и лучшим ее форматом является формат «демократической коалиции». Об этом он заявил в интервью журналистам, передает «Главред».

«Заявления отдельных политиков о том, что в этот непростой период парламент может работать без коалиции, противоречат не только Конституции Украины, но и здравому смыслу», - отметил А.ТЕТЬЯКОВ.

«Тем более, что сегодня ни в одном законе, ни в одном постановлении, которые действуют в Украине, нет таких понятий, как «ситуативное большинство» или «некоалиционное правительство. Поэтому, - подчеркнул народный депутат, - коалиция должна не только существовать, но и эффективно работать. И лучше, если это будет «демократическая коалиция» - с участием «Нашей Украины», Блока Тимошенко и Блока Литвина».

«После выборов большинство украинских граждан возлагали надежды на улучшение жизни именно на эти силы. Сегодня же - в период финансового и экономического кризиса – именно слаженная работа демократической коалиции способна оправдать эти надежды», - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Он также напомнил, что в конце сентября, после отказа Блока Юлии Тимошенко проводить совместные голосования с Партией регионов, призывал создать коалицию в составе «Нашей Украины», Блока Литвина и Блока Юлии Тимошенко, поскольку на то время был возобновлен статус-кво основных политических игроков.