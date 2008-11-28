Черновецкий купил раритет и "почувствовал себя Щербицким"

Мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ купил на аукционе по продаже служебных автомобилей Киевсовета за 1,5 млн. грн. автомобиль “Чайка ГАЗ-14” 1979 года выпуска, на котором в свое время ездил первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично сел за руль новоприобретенного автомобиля и отбыл с площадки, где выставлялись лоты. По информации Украинской правды, выйдя из авто, мэр сказал: "Машина прекрасная. Я почувствовал себя Щербицким!"

Автомобиль продан с собственными номерами АА8229АА. Его стартовая цена составляла 100 тыс. грн. Шаг торгов - 50 тыс. грн. В борьбе за этот автомобиль участвовали еще пять человек, среди которых председатель Шевченковской райгосадминистрации Виктор ПИЛИПИШИН. Он прекратил торговаться, когда сумма, предложенная за машину, превысила 1 млн. 200 тыс. грн.

В целом, на аукционе по продаже восьми выставленных автомобилей Киевсовета, было получено 2 млн. 828 тыс. грн.

Средства пойдут на лечение пациентов киевских больниц, в частности, онкологического центра, туберкулезных диспансеров и детских больниц.

Вторая “Чайка” 1985 года выпуска (ГАЗ-1402), которая также была выставлена на продажу, была приобретена за 600 тыс. грн. депутатом Киевсовета Блока Литвина Еленой АНТОНОВОЙ. Стартовая цена этого автомобиля - 90 тыс. грн., шаг торгов - 10 тыс. грн. На этой “Чайке” в свое время, в частности, ездил первый секретарь городского комитета Компартии Украины Александр БОТВИН.

На вопрос журналистов В.ПИЛИПИШИН, который также участвовал в торгах за этот лот, не для него ли куплен этот автомобиль, сказал: “Вы не ошибетесь, если скажете, что да”.

На аукционе также были проданы три “Тойоты Камри”: автомобиль, на котором ездил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, - за 153 тыс. грн. при стартовой цене 144,376 тыс. грн.; автомобль заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО - за 154 тыс. грн. при стартовой цене 115,144 тыс. грн.; а также автомобиль заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО - за 131 тыс. грн. при стартовой цене 115,363 тыс. грн.

Выставленный на аукционе “Мерседес-Бенц” ML320, на котором ездил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, был продан за 106 тыс. грн. при стартовой цене 29,190 тыс. грн.

Также на аукционе за 115 тыс. грн. продали машину экс-мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО “Тойота Лендкрузер”. Стартовая цена этого автомобиля составляла 29,325 тыс. грн.

Единственный автомобиль, который не удалось продать, - “Крайслер 300С”. Им в свое время пользовался экс-секретарь Киевсовета Владимир ЯЛОВЫЙ. Машина 2005 года выпуска с объемом двигателя 3,5 литра. Стартовая цена составляла 133,126 тыс. грн. Лот был снят с торгов, поскольку не было заявок на его приобретение.

Аукцион проводили заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ и представитель Восточно-европейской товарной биржи Олег ОСТАПЕНКО.

Как сообщил журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, остальные 9 автомобилей, которые распоряжением КГГА предусмотрено реализовать на аукционе, не были выставлены на торги из-за определенных организационных сложностей, связанных с оформлением документации.

В то же время он отметил, что не только эти 18, а все 200 автомобилей автопарка Киевсовета впоследствии будут проданы с аукциона. Мэр подчеркнул, что чиновники высших рангов должны ездить “на скромном недорогом отечественном транспорте”. Он призвал Кабинет министров взять пример со столичной мэрии. “Я призываю Кабинет министров по всей системе продать миллион дорогих машин, а средства направить на социальные программы”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.