Геращенко раскрыла схему кражи бензина на автобазе Рады

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады.

"Со дня избрания пользовалась служебной машиной, исключительно в служебных целях: на работу, на мероприятия, в аэропорт. Живу я вблизи Лавры, следовательно, в сессионные дни, когда я с 8 до 20 в ВР, машина привозит меня на работу и домой, легко проверить, что я целый день на работе, иногда это еще какие-то мероприятия происходят, как правило в центре. В дни командировок машина отвозит в аэропорт и забирает", - говорится в ее сообщении.

Также Геращенко подчеркнула, что принципиально не пользуется машиной в личных целях. А в командировки по стране в регионы ездит не служебным, а личным авто.

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"Поддерживая всесторонний контроль за использованием государственных средств, в том числе тех, которые идут из бюджета на обеспечение деятельности ВР, официально обратилась к руководителю транспортного отдела с просьбой предоставить информацию о работе закрепленного за первым заместителем председателя ВР. В результате - ШОК. Согласно справке, машина в день "наматывает" не менее 120 км, в том числе в дни моих еженедельных командировок в Минск!" - выразила негодование Геращенко.

При этом в августе, когда у нее был официальный отпуск и ее не было в Киеве, по этой справке, машина намотала 4229 км. В сентябре, когда у Геращенко было немало командировок, машина намотала 5 тыс. км.

"Очевидно, эта справка, подписанная директором автобазы, свидетельствует об их уверенности в полной безнаказанности и в том, что я просто не буду то читать и разбираться. И если на одной машине можно воровать и списывать сотни литров бензина в месяц, то трудно представить, что происходит в целом. Ежемесячно только на одной машине списывается или крадется до 10 тысяч гривень", - подсчитала первый вице-спикер Рады.

Геращенко уже написала официальное требование на голову ВР создать комиссию и разобраться в этой ситуации.