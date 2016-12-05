Парубий призвал Регламентный комитет ВР поскорее рассмотреть документы по делу Новинского

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Комитет ВР по вопросам регламента можно быстрее рассмотреть дополнительные документы от Генеральной прокуратуры Украины по делу народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, дополнительные документы от ГПУ по делу депутата Новинского поступили на прошлой неделе.

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«И я еще раз призываю Регламентный комитет как можно скорее принять решение в соответствии с документами, которые поступили, чтобы мы могли как можно скорее на этой неделе поставить на повестку дня и рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с народного депутата Украины”, - заявил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Комитет ВР по вопросам регламента перенес вынесение решения относительно заключения о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

Комитет решил обратиться к генеральному прокурору Украины Юрия Луценко относительно предоставления дополнительных материалов и пояснений на требования, высказанные депутатами во время обсуждения представления.

На заседании комитета Луценко попросил Верховную Раду дать разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

30 ноября Луценко сообщил, что подписал ответы на дополнительные вопросы членов Регламентного комитета Верховной Рады относительно представления о привлечении Новинского к уголовной ответственности.

В свою очередь первый заместитель председателя Регламентного комитета ВР Павел Пинзеник сообщил, что комитет получил от ГПУ дополнительные ответы в отношении Новинского и соберется на заседание 6 декабря.